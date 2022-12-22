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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.12.22 19:30

«В Новый год без долгов» - продолжаются рейды судебных приставов. На этот раз должников разыскивали в Мончегорске

Профилактическая акция «В Новый год без долгов» идёт полным ходом, судебные приставы проверяют госномера припаркованных автомобилей в поисках должников.

Как оказалось, найти неплательщиков не так уж и сложно, достаточно приехать на место парковки крупного торгового центра или жилого дома.

Дело остается за малым, при наличии крупного долга пристав имеет право принудительно взыскать задолженность, наложить арест на имущество, ограничить пользование специальным правом на управление транспортного средства, запретить выезд за пределы страны.

Чтобы не омрачать новогодние праздники негативными эмоциями, судебные приставы призывают граждан погасить долги в кратчайшие сроки.

Елена Тюрина, судебный пристав-исполнитель ОСП г. Мончегорска: «Мы поздравляем всех жителей Мончегорска с наступающим Новым годом! Желаем, чтобы Новый год они встретили без долгов».

Узнать о имеющихся задолженностях можно на официальном сайте службы судебных приставов Мурманской области или на Едином портале государственных услуг.

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