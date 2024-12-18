«В Новый год без долгов!» - такая акция стартовала у Федеральной службы судебных приставов

Сотрудники ведомства не только уведомляют жителей об уплате задолженностей, но и могут даже конфисковать имущество.

Парковка возле крупного торгового центра в Мурманске всегда забита автомобилями, на проверку госномеров которых в этот раз нацелены судебные приставы. Специалисты ищут среди владельцев транспортных средств должников.

Например, хозяину «Тойоты Рав-4» необходимо заплатить штраф за неправильную парковку.

Теперь водителю предстоит оплатить задолженность в течение пяти дней. Если растянуть оплату долга на больший срок, то придётся также компенсировать ещё и исполнительский сбор в размере 7%.

Екатерина Кравчук, судебный пристав исполнитель отделения судебных приставов Октябрьского округа г. Мурманска: «Судебные приставы Мурманской области традиционно с 18 по 29 декабря проводят информационную акцию «В Новый год без долгов!», в ходе которых должников призывают к оплате задолженности в кратчайшие сроки».

В этот период внимание судебных приставов направлено и на налоговые задолжности граждан. Поэтому вместе с сотрудниками службы в рейд вышел и начальник отдела урегулирования задолженностей физлиц управления ФНС.

Михаил Забородский, начальник отдела урегулирования задолженностей физических лиц УФНС по Мурманской области: «Мы здесь для того, чтобы выявить неплательщиков налогов, их имущество и, соответственно, наложить арест на транспортное средство, либо сподвигнуть должников к уплате. Обязанность по уплате налогов является конституционной, в случае неуплаты налогоплательщиками налогов к ним применяются меры принудительного взыскания в соответствии с Налоговым кодексом».

С начала года 14 тысяч жителей Мурманской области не заплатили налоги. Приставы смогли взыскать с северян 117 млн рублей, в отношении более 3 тысяч автомобилей вынесен запрет на регистрацию, а также у 375 должников арестовано имущество.