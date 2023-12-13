В Новый год без долгов! С такой акцией на улицы города вышли судебные приставы Мурманска вместе с налоговой службой

Они проверили припаркованные возле торговых центров автомобили на наличие задолженности у их владельцев.

Несмотря на мороз и сильный ветер хрупкие сотрудницы управлений судебных приставов и налоговой службы выходят на поиски должников.

Анастасия Кузнецова, старший государственный налоговый инспектор УФНС России по Мурманской области: «Оплата налогов и сборов является конституционной обязанностью каждого гражданина Российской Федерации. При неуплате налогов налоговым органом применяются меры принудительного взыскания задолженности в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Также при неуплате налогов должник несёт дополнительные расходы: пени, исполнительный сбор и госпошлина».

Служители закона вооружены специальным приложением, куда вводят номер авто и на экране появляется информация о задолженности владельца, если такая имеется.

Эдуард Вичев, пресс-секретарь Управления Федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области: «С начала акции, которая проводится с 1 по 15 декабря, судебными приставами уже окончено 16 тысяч исполнительных производств, взыскано 142 миллиона рублей, вынесено более тысячи постановлений об ограничении выезда должников за пределы РФ».

С начала акции судебные приставы арестовали имущество у 20 жителей Заполярья. Чтобы не оказаться в такой ситуации важно рассчитываться с долгами вовремя.