В Новый год за рулём, или Что нужно знать о правилах дорожного движения

Юные инспектора Снежногорска провели тестирование водителей и пешеходов.

Вот уже 5 лет юные инспектора дорожного движения выходят накануне новогодних праздников на улицы Снежногорска. Дед Мороз и Снегурочка вместо стихотворений просят северян ответить на вопросы дорожной викторины.

Кира Черепанова и Арина Хрисанова, юные инспектора дорожного движения СОШ №266, г. Снежногорск: «Мы останавливаем водителей, задаём вопросы и вручаем подарки. Решили провести эту акцию, так как скоро Новый год, решили проверить водителей машин».

Автолюбители в большинстве своём с ответами не мешкают, отвечают без ошибок. Поэтому почти каждый уезжает с подарком.

Такие профилактические акции продолжатся и в следующем году, подтвердили представители Госавтоинспекции.

Валерия Климович, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ЗАТО Александровск: «Пусть на пути к вашим целям всегда горит зелёный свет. Помните о строгом соблюдении ПДД. Друзья, с Новым 2021 годом!».