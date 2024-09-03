В новый учебный год - с обновленными пространствами

Школы ЗАТО Александровск подготовились к встрече с учащимися основательно. Пока в одних организациях шли ремонты и переоборудования классов, в других готовили рабочие условия для новых педагогов. Об этом, в том числе, рассказали руководители образовательных учреждений в рамках традиционного августовского педагогического совещания.

Закрытые муниципальные образования Мурманской области заслуживают особого внимания. Даже профориентацию здесь стараются начать с детского сада. Так, в ЗАТО Александровск уже много лет шефство над группами и классами берут военнослужащие Северного флота, в прямом смысле формируя целые династии моряков и подводников. Впрочем, специалистов взращивают и в других направлениях. Об этом говорили с руководителями учреждений образования на традиционном совещании накануне начала учебного года.

Галина Чебелева, начальник Управления образования ЗАТО Александровск: «Поэтому задачи и ставятся перед школами, в том числе, перед старшими, по профилизации. Мы продолжаем эту работу: это открытие медицинских и педагогических классов, продолжается работа и инженерных классов на базе 266-й школы. В этом году включаемся в ещё одно направление – это горняк будущего».

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «И показатели по выпускникам, как лакмусовая бумажка, результаты работы всего педагогического состава: по итогам учебного года 23/24 практически 100% - все поступили в высшие и средне-специальные учебные заведения. Это говорит о многом. Цели, которые ставили выпускники и педагоги, которые их направили, они выполнили».

Профориентационная работа требует и особого оснащения кабинетов: компьютеров, интерактивных комплектов, демонстрационных моделей, наглядных пособий. Запросы педагогов депутаты слышат, на сферу образования всегда закладывают значительную часть денежных средств как в региональном, так и местном бюджетах.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы обсуждаем с депутатами, как можно больше изыскать средств на ремонты наших объектов образования: школ, детских садов, лицеев. Чтобы были охвачены всем необходимым как учащиеся, так и педагоги – в соответствии с тем, что требует время».

Руководства школ и ученические советы, впрочем, на месте тоже не сидят, пользуются возможностями, предоставленными стратегическим планом «На Севере жить». Так, преобразить школьные пространства – спортивные и актовые залы, зоны рекреации и столовые можно в рамках программы «Арктическая школа». Так, существующая с 2008 года Комната боевой славы 279-й школы стала большим современным музеем.

Ирина Матвиишина, директор школы №279, г. Гаджиево: «Школа выросла, отдельного помещения не было, она находилась в обычном учебном классе. Благодаря деньгам гранта нам удалось отремонтировать помещение. У нас получился шикарный музей».

За последние 5 лет в ЗАТО Александровск на базе всех школ открыли «Точки роста» инженерно-технической и естественной направленностей.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Каждый ребёнок, особенно старшеклассники, в течении учебного года защищают здесь свои проекты, занимаясь в «Точке роста». Это говорит о том, что они востребованы».

В «Точках роста» с большим энтузиазмом ведут занятия и учителя-новички.

Артём Крылов по основному своему профилю не педагог, а вот по велению души нашёл свой путь именно в сфере образования

Артём Крылов, учитель математики школы №279, г. Гаджиево: «Не было такого, что я с детства мечтал работать в образовании. Это спонтанно получилось. Я пошёл на практику, практика затянула, параллельно стал работать во вторую смену в техникуме, потихоньку затянуло».

Меньше месяца назад Артём Сергеевич переехал вместе с невестой из умеренного ярославского в суровый климат Заполярья. Впрочем, к этой цели преподаватель математики шёл несколько лет, а программа «Арктический учитель» помогла в её осуществлении.

Достойная заработная плата, оплата проезда к месту жительства, отремонтированная и оборудованная необходимой для комфортной жизни техникой и мебелью квартира – это лишь часть гарантированных условий региональной программы. Но во многом именно они и помогли определиться с местом работы и новому педагогу снежногорской школы Ларисе Ивлевой. Теперь самые пугающие факторы в жизни за Полярным кругом – это природные явления.

Лариса Ивлева, учитель русского языка и литературы школы №269, г. Снежногорск: «Красиво. Смотрю в окно, вижу залив – это вдохновляет. Немного пугает наступление Полярной ночи, с этим придется столкнуться впервые. А так, ничего не пугает».

С огромным опытом преподавания математики и физики – больше 27 лет - и не с менее большими ожиданиями из Оренбургской области в город судоремонтников перебралась и Ольга Громадская. Её привлекли условия федеральной программы «Земский учитель», однако, выбор региона обусловлен, скорее, эмоциональным состоянием и возможными перспективами.

Ольга Громадская, учитель математики школы №269, г. Снежногорск: «Замечательные отзывы коллег, которые приехали и остались после пяти лет, были именно в Мурманской области. Это для меня новый вызов, новый вектор образования: я желаю повысить свой уровень квалификации с учётом специфики именно северных районов».

Валентина Граб, директор школы №269, г. Снежногорск: «Каждый из них выявили желание взять внеурочку по подготовке детей к олимпиадам и ЕГЭ, потому что у учителя русского языка выпускной класс. Все изъявили желания взять классное руководство (я имею в виду среднего звена), начальных классов, уже есть и руководители».

Устранению кадрового голода, испытываемого муниципалитетами, в значительной мере помогают такие федеральные и региональные программы. Это, к слову, касается не только сферы образования, но и, например, медицины. Напомним, что в Мурманской области с прошлого года успешно реализуется и программа «Курс на Север», в рамках которой на предприятия и в организации региона удалось привлечь больше 80 специалистов.