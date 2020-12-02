В ноябре колл-центр Оперативного штаба по коронавирусу принял и обработал более 6 тысяч звонков

Вотсап-приёмная получила и обработала более 3 тысяч сообщение. В ноябре число вопросов о лечении и жизни в условиях пандемии коронавируса выросло по сравнению с летними месяцами, сообщают специалисты штаба.

Большинство обращений были связаны с правилами оказания медпомощи и лечения на дому, оформлением больничных листов, организацией тестирования как для людей с симптомами вирусной инфекции, так и для контактных лиц.

В числе основных так же были вопросы о тактике лечения ОРВИ и CoVID-19, правилах назначения антибиотиков, проведении КТ-диагностики.