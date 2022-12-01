В областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоялся слёт кадетских классов Мурманской области «Арктический щит России»

Продемонстрировать свою боевую подготовку приехали 8 команд из Мурманска, Североморска, Александровска, Апатитов и Кировска. Все они прошли муниципальные отборы.

Вадим Верещак, главный судья соревнований: «Мероприятия очень насыщенное, очень много этапов: строевая подготовка, огневая подготовка, физическая, военизированная эстафета, которая включает в себя, в том числе и спасательную, медицинскую подготовки».

В слёте приняли участие 80 человек – это юноши и девушки от 14 до 16 лет. Несмотря на сложность испытаний, юные красавицы не отстают от парней и выступают на равных. Например, Алёна Ивановская, ученица 10 класса средней общеобразовательной школы №4 города Апатиты. Девушка не первый год занимается военной подготовкой и с гордостью представляет свою школу на областных соревнованиях.

Алёна Ивановская, ученица СОШ №4 г. Апатиты: «Я чувствую, что это моё дело. Я горю этим. Я начала заниматься этим ещё с седьмого класса и все эти три года прошли насыщено. Постоянно какие-то соревнования. Это даёт мне чувствовать и понимать, что я отдаю какую-то свою маленькую часть Родине».

Помимо насыщенной конкурсной программы для участников слёта были организованы тематические выставки военизированных ведомств и структур. Команда-победитель будет представлять Мурманскую область на федеральных соревнованиях.