В областном центре дополнительного образования «Лапландия» завершился конкурс-фестиваль творчества «Ритмы России»

В этом году он проводился в онлайн-формате.

Конкурс-фестиваль «Ритмы России» состоялся уже в четвёртый раз. В этом году его организовали в дистанционном формате, что не ограничило, а наоборот, увеличило охват участников. На конкурс пришло более 100 заявок от команд и исполнителей. Таким образом, работы представили более 500 северян.

Антон Дубовицкий, заместитель директора центра дополнительного образования «Лапландия»: «Нам приятно, что, несмотря на традиционный формат проведения, несмотря на то, что это, в основном, классическое хореографическое искусство, классическое вокальное искусство, у него огромное количество сторонников. И у нас, например, были представители из других регионов. Поэтому, мы можем сказать, что наш фестиваль потихоньку начинает приобретать уже межрегиональный характер».

Фестиваль проводился по трём номинациям: «Народная хореография», «Вокальное мастерство», «Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство». Однако конкурсанты не только присылали видеозаписи своих выступлений, но и стали участниками мастер-классов и даже онлайн-квиза «Многонациональная Россия», который оказался очень познавательным.

Этот конкурс не только помогает молодёжи показать свои таланты, а в первую очередь, знакомит детей с культурами разных народов, представители которых живут в России. Что помогает лучше понимать и принимать, иногда, на первый взгляд, непохожих друг на друга людей.

Оксана Могилина, председатель центра национальных культур «Содружество» и молдавского культурного центра «Флуераш»: «Есть такое выражение: без прошлого – нет будущего. И мне кажется, каждый ребёнок и взрослый должен знать, откуда идут у него истоки, какие у него корни. И никогда не должен стесняться своей национальности. И должен гордо говорить: «Да, я молдаванин, азербайджанец, армянин».

Нина Паливода, педагог дополнительного образования Мурманского областного центра «Лапландия»: «Данное мероприятие популяризирует наш народ, традиции, культуру. Это очень ценно и полезно. В нашем развивающемся обществе надо как-то ребятам доносить эту традицию и культуру. Есть новые и современные направления, которые помогают знакомить молодое поколение с данными традициями».

Конкурс «Ритмы России» завершился торжественной церемонией награждения победителей, так же онлайн-формате. Участники признались, что уже ждут следующего фестиваля в привычном формате, чтобы познакомиться и пообщаться друг с другом вживую.