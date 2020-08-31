В областном центре мурманчане заметили горностай

Жители Мурманска заметили на центральных улицах маленького горностая. Видео появилось в социальных сетях. В кадре зверёк забежал на деревянную лестницу.

Очевидцы предполагают, что хищник мог сбежать от хозяев. По другой версии, это детёныш, который потерял маму и теперь растеряно ищет её. В любом случае горностаев в областном центре встречают редко.