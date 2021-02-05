В областном центре начала работу выставка «Саамские краски»

Экспозиция, приуроченная к Международному дню саамов, представит на полотнах культуру саамского народа и великолепие северной природы.

Мифология и фольклор кольских саамов, их быт и традиционный промысел нашли своё отражение в картинах, представленных на выставке в Мурманском областном краеведческом музее. В экспозиции более двух десятков работ известных художников: Якова Комшилова, Анатолия Сергиенко, Виталия Бубенцова и других авторов из фондового собрания и частных коллекций.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Я хочу сказать особые слова благодарности и музею, и коллективу, которые чтут традиции, которые, несмотря ни на что, проносят это через года, через десятилетия. Дорогие друзья, кто, если не мы, будет передавать это подрастающему поколению».

Выставка «Саамские краски», приурочена к Международному дню саамов. Портреты оленеводов и девушек в традиционных нарядах. Завораживающая красота северных пейзажей и сюжетные картины – такие понятные и простые, в хорошем смысле этого слова, произведения точно отражают жизненный уклад малочисленного народа. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Мурманской области проживают 1599 саамов.

Андрей Сахаров, первый заместитель министра внутренней политики Мурманской области: «Правительство Мурманской области практически на ежедневной основе оказывает содействие коренным представителям населения на территории Мурманской области. И все они связаны с поддержкой их культуры и языка».

Выставка «Саамские краски» будет работать до 31 марта. Увидеть е можно в Мурманском областном краеведческом музее, который сейчас расположен на ул. Академика Павлова, 1а.