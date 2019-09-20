В областном центре началась реконструкция лестницы на Северном проезде

В Мурманске началась реконструкция лестницы на Северном проезде, 16. Этот объект для жителей соседних домов очень важен - это единственный пешеходный путь вниз к улице Папанина.

Лестница на Северном проезде - объект с огромной историей. Сделать её пытались несколько раз, но из-за заминок подрядчика ничего хорошего так и не вышло. Ходить по ней зимой, весной и осенью было крайне сложно. В период дождей здесь всегда текла вода, а в морозы лестница превращалась в каток. Десятки жалоб горожан сделали своё дело. Ситуацию под контроль взяли депутаты городского совета. Сейчас к работе приступил новый подрядчик. Латать дыры он не стал. Вместо этого лестницу полностью разобрали, а к октябрю обещают сделать новую. Удобную и безопасную.

Олег Ноздрачёв, депутат совета депутатов города Мурманска: «Судебные тяжбы закончились, новый подрядчик приступил к работе. Я практически каждый день здесь бываю. Смотрю, что работы идут. И могу сказать ещё, что даже люди, которые проживают в этом доме, контролируют этот участок и готовы даже, когда работы будут сдаваться, принять участие в этой процедуре. Я думаю, что подрядчик серьёзно работает. Основные работы по демонтажу уже закончены. Наверное, на следующей неделе будут такие уже более ощутимые виды работ, которые жители этого дома увидят».

Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства: «Проходит ремонт лестницы. В рамках ремонта была демонтирована предыдущая конструкция бетонная. И будущая конструкция предполагает собой установку бортового камня, ступени из бортового камня, и асфальтирование их горячей бетонной смесью».