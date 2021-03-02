В областном центре наградили победителей конкурса «Доброволец Мурманска – 2021»

Ими стали школьники и студенты из разных учебных заведений заполярной столицы. Ребята получили награды из рук глав города.

Они делают добрые дела, не требуя при этом ничего взамен, они становятся примером для подражания. У них открытое сердце и активная жизненная позиция. Всё это о мурманских волонтёрах, движение которых растёт с каждым годом.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Я, когда вошел в зал, увидел, несмотря на то, что на всех маски, увидел много незнакомых мне лиц. Для меня это было очень радостно, потому что это значит, что волонтёрское движение у нас обновляется, есть новая смена».

По большей части новая смена – это небезразличная к чужой беде молодёжь из самых разных учебных заведений города. Несмотря на большую занятость ребят, они и в конкурсах участвовать успевают. В одном из них определили лучших добровольцев Мурманска.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «По четырём номинациям у нас проводился этот конкурс. Мы его проводим с 2018 года. Ну, конечно, каждый год у нас этот конкурс проходит по-разному. И очень важно, что в рамках этого конкурса была очень серьёзная образовательная составляющая».

Это и мастер-классы по ораторскому искусству, и тренинги, цель которых выявить у участников организаторские способности, а также проверить их на конфликтоустойчивость. Такое обучение позволило волонтёрам подготовиться к финальному испытанию – презентации итогов и достижений их деятельности.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Это же очень тяжёлая, непростая работа, а они это делают, и делают каждый год».

Волонтёры со стажем считают, что если начать делать добрые дела, то остановиться уже вряд ли получится, так сильно это затягивает. Екатерина Березовская помогает людям и природе уже 4 года. Останавливаться на этом девушка не собирается.

Екатерина Березовская, волонтёр: «Мне очень нравится помогать людям и так же помогать самой природе. Мне хочется, чтобы мир стал лучше и чище».

И эта мотивация самая главная для волонтёра. Добровольческое движение требует абсолютно душевного, искреннего отношения к делу и полной самоотдачи.