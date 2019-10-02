В областном центре наградили победителей конкурса «Я люблю мой город!»

Уже на этих выходных Мурманск отпразднует свой 103-й день рождения. В рамках праздничных мероприятий в Детской театральной школе состоялось награждение победителей городского конкурса детского рисунка «Я люблю мой город!», а также премий и стипендий молодым мурманчанам за достижения в области образования, воспитательной деятельности, науки, молодёжной политики, культуры и спорта, а также за личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска.

Конкурс детского рисунка «Я люблю мой город» состоялся в Мурманске уже в 20-й раз. Участвовали в нём учащиеся гимназий, лицеев, художественных школ и многие другие. Всего юные мурманчане прислали более двухсот рисунков. Самому маленькому художнику - 2 года 9 месяцев.

И действительно, в таланте юным мастерам не откажешь. Обилие красок и сюжетов в этом году удивило членов жюри, в котором были профессиональные художники и общественные деятели. Объединяет картины одно - любовь к своему городу. Валерия Кван, например, отправила на конкурс рисунок «Хорошее настроение». Яркое, красочное произведение приглянулось судьям. В итоге - первое место. Девушка уверена: Мурманск - город, где хочется жить. Уезжать отсюда не стоит.

Валерия Кван, победительница конкурса «Я люблю мой город!»: «Красота, природа. Даже сейчас на улице так красиво. Потому что они глупцы, бегут из города. Я не считаю, что из Мурманска нужно убегать. Мне нравится тут».

Лауреатов и призеров конкурса рисунков наградили на сцене Детской театральной школы. Им вручили дипломы и подарки. Но главное для ребят, конечно, признание их таланта.

Наравне с молодыми художниками наградили студентов и аспирантов мурманских вузов, которые добились успехов в учёбе и принимали активное участие в общественной жизни города. Вместе с грамотами им вручили стипендии главы Мурманска.