В областном центре обновили детский сад №109

Старое здание стало ярким и современным, пищеблок и медицинский кабинет полностью обновили. Депутаты Совета депутатов города проверили работу и пообщались с детьми.

Детскому саду №109 Мурманска в этом году исполнилось 55 лет, летом в учреждении сделали капитальный ремонт: заменили кровлю, обновили фасад, модернизировали пищеблок и медицинский кабинет. Теперь этот небольшой и уютный садик по улице Сверлова 4, посещают 98 маленьких мурманчан. Здесь функционирует 5 групп, одна из которых особенная - компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи. Справиться с проблемой и заговорить правильно деткам помогают профильные специалисты.

Чтобы малыши с удовольствием шагали в детский сад и весь день проводили весело и интересно группы выполнены яркими и красочными. Также здесь есть спортивный зал с разноцветным инвентарем для самых маленьких, музыкальный кабинет и даже комната для релакса - с кинетическим или, как его еще называют, «космическим» песком. Важность создания правильной атмосферы для полноценного детского развития подчеркивают и депутаты.

Работы по обновлению дошкольных учреждений Мурманска городские власти ведут планомерно. С каждым годом в детских садах столицы заполярья ремонтируют фасады, кровли и, конечно, окна. В детском саду №109 в прошлом году так же установили систему видеонаблюдения. План работы на следующий сезон составляют уже сейчас.

Воспитанники детского сада вместе с любимой воспитательницей рассказывали гостям о том, как интересно и весело в детском саду. Главный показатель успеха проделанной работы: улыбки счастливых малышей.