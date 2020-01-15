В областном центре обновят фасады детских садов и школ

В 2019 году стартовала городская программа ремонта фасадов школ и детских садов. Она долгосрочная и дополняет проекты по благоустройству социально важных учреждений, которые уже успешно реализуются в Мурманске.

Детский сад № 73, который находится на улице Гагарина в областном центре, тоже попал под программу. В этот сад ходят 116 дошкольников, функционируют 5 групп. Андрей Сысоев приехал лично проинспектировать состояние здания. В помещениях уже сделали ремонт и заменили старые окна на современные стеклопакеты. Частичный ремонт фасада также выполнялся, но к зданию 1964 года постройки нужен основательный подход.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Фасады будут ремонтироваться по новой энергосберегающей технологии, с применением новых современных материалов и соответственно мы здесь решим не только технологические вопросы, не только безопасность, потому что здесь нужно добиться того, чтобы не разрушался фасад. Еще будет реализован какой-то эстетический проект».