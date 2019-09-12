В областном центре открылась ещё одна яркая и комфортная детская площадка

На улице Скальной областного центра появилась ещё одна яркая и комфортная детская площадка. Здесь есть брусья, перекладины, качели и карусели. Теперь играть детям будет удобно и безопасно.

Рядом с домом № 13 на улице Скальной резвятся дети. Недавно здесь появилась новая детская площадка. Яркие качели, карусели, горки и другие развлечения привлекают маленьких северян. Ребятам, увлечённым спортом, тоже будет чем заняться. Здесь есть кольца, перекладина и даже скамейки для отработки упражнений на пресс.

«Всё выполнено в цветовой гамме соответствующей, наверное, хорошему настроению, которое присутствует на площадке, - говорит Юрий Гугин, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Хорошее ограждение. Рядом находится сквер, который, надеюсь, в ближайшем будущем при содействии жителей микрорайона тоже будет восстановлен и приведён в надлежащий вид. Хочется сразу обратиться к жителям микрорайона, чтобы они бережно относиться к тому, что сегодня построено».

Новая площадка безопасна для юных северян. Под ногами - мягкое тартановое покрытие. Кроме того, территория огорожена по периметру. А значит, выбегать на проезжую часть дети не будут. И жители района уже оценили новую постройку.

Эта детская площадка войдёт в структуру городского спортивного центра «Авангард». Представители городской администрации надеются, что относиться к ней жители будут бережно, а она прослужит детям достаточно долго.