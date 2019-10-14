В областном центре открылась конференция «Война в Арктике: к 75-летнему юбилею Петсамо-Киркенесской операции»

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Война в Арктике: к 75-летнему юбилею Петсамо-Киркенесской операции» проходит в эти дни в Мурманске. Далее расскажем подробнее.

Ровно семьдесят пять лет назад, в октябре 1944 года советская армия силами войск Карельского фронта и Северного флота, в ходе Петсамо-Киркенесской операции, разгромили 20-ю горную немецкую армию в Северной Финляндии. Был освобождён район Печенги, ликвидирована угроза северным морским путям СССР и мурманскому порту. В результате массированного наступления красной армии от фашистских захватчиков была освобождена Норвегия. Этому событию посвящено всероссийское масштабное трехдневное мероприятие в Мурманске.

Александр Чапенко, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества: «Мы, я имею ввиду МАГУ, открываем комплекс просветительских мероприятий, посвященных Петсамо-Киркенесской операции. Наша конференция - первая в этом ряду. Она состоит из трех сегментов - научного, он у нас сегодня, когда выступают докладчики с научными докладами. Они связаны с войной в Заполярье и историей Петсамо-Киркенесской операции».

Второй день - просветительский, начнется с викторины для школьников, где примут участие 10 команд, а в 16.00 северян ждет настоящий подарок от клубов военно-исторической реконструкции.

Александр Чапенко, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества: «Во второй половине дня я приглашаю всех мурманчан, в 16.00, где у знака «Каска» состоится военно-историческая реконструкция «Подвиг Бредова и Ашуркова», который разыграют два клуба «Заполярный рубеж» и «Титовский гарнизон». Третий день - методический. Это будет круглый стол для учителей и преподавателей истории, где они поделятся передовыми научными практиками преподавания ВОВ перед коллегами и зрительской аудиторией».

В рамках конференции проходит выставка, подготовленная государственным архивом Мурманской области совместно с архивом Федеральной службы безопасности. Часть экспонатов представлены широкой общественности впервые.

Василий Рябев, заместитель директора ГОКУ «Государственный архив Мурманской области»: «Это ряд стендов, где представлены документы и фотографии периода 1944 года, которые рассказывают об освобождении нашего края о роли НКВД, местной противовоздушной обороны, подвиге тыла» 00.40//00.59 «Идея была отразить 44 год, не только Петсамо-Киркенесскую операцию, которая хорошо известна, но и жизнь региона в этот год».

По оценкам специалистов, практически каждый из представленных на выставке документов способен стать основой для научно-исследовательской работы.

Александр Чемерский, заместитель председателя Совета ветеранов Управления ФСБ России по Мурманской области: «Каждый документ информативен, и если его рассматривать конкретно с другими документами, или с конкретной исторической ситуацией, то он открывает много сведений, которые стоят за ним, для подготовленного читателя и исследователя, и для молодежи, которая интересуется стендами, зацепится глазами за что-то, и может наметить для себя интересы профессиональные для своей дальнейшей деятельности».

План крупных научно-исторических мероприятий намечен на ближайшие три года, все они посвящены значительным историческим датам. 2019 - 75 лет Петсамо-Киркенесской операции, 2020 - 75 лет Великой Победы и 2021- 80 лет с начала Великой Отечественной войны - поистине самого трагического дня в новейшей истории страны.