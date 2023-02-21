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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.23 19:30

В областном центре открылась ярмарка «На Севере – Масленица!»

Русские забавы, ароматные блинчики и официальное начало подготовки к встрече с весной. Началась Масленичная неделя и, конечно, одно из самых её ярких событий – Масленичная ярмарка на улице Воровского.

На севере – есть блины! В Мурманске в центре города заработала ярмарка, посвященная Масленице. Аутентичные фотозоны, русская народная музыка, развлечения и вкусности. Приходите обязательно посмотреть и попробовать. Символ и главное лакомство праздника, конечно, блины! Все хотят попробовать традиционное блюдо, которое на холоде особенно приятно дегустировать, запивая облепиховым чаем! Но на самом деле выбор блинов огромный.

Для маленьких мурманчан ярмарка предлагает свои возможности весело провести время: это и деревянные лошадки, и качели у большой матрёшки, и различные мастер-классы.

Александра Жукова, «У нас сегодня будет несколько творческих мастер-классов. Один из них уже был - по леденцам, делали масленичные леденцы с картинками. А сейчас проходит мастер-класс по созданию пчёлок весенних. Из шерсти, валяние из шерсти».

Радость, солнышко, громкий смех - именно такой, по нашему мнению, и должна быть Масленица. Много красивых фотозон, безусловно, тоже поднимали настроение мурманчан. А из почтового домика можно было отправить своим близким тематическую открытку.

Блины на ярмарке готовят на молоке, кто-то добавляет дрожжи, а кто-то даже на молоке с кипятком. Конечно, можно и экспериментировать. Но как говорят хозяюшки ярмарки, главное, не ингредиенты, а отношение повара.

Ярмарка будет работать до 26 февраля.

Комментарии

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Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
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