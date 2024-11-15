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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.11.24 19:30

В областном центре открыли новый офис ГОУП «Мурманскводоканал»

Он расположен на улице Полярной Дивизии. Теперь северяне могут обратиться к сотрудникам учреждения и получить консультацию ещё быстрее.

Ирина Селицкая более 6 лет работает в «Мурманскводоканале». Сейчас девушка решает вопросы, волнующие северян. Кто-то пришёл с квитанциями и просьбой перерасчёта, кто-то установил на трубы новые счётчики  - все проблемы индивидуальны и сотрудники водоканала ежедневно их решают.

Ирина Селицкая, специалист производственно-технического отдела ГОУП «Мурманскводоканал»: «Молодой человек внёс неправильные, некорректные показания счётчиков. Из-за этого ему стали производиться начисления той сумы, поэтому ему нужно было решить этот вопрос, провести снятие контрольных показаний. Он не мог дозвониться, я ему показала, как это делать через сайт водоканала, через форму обратной связи, чтобы быстрее решить этот вопрос».

Новый офис, который открыл водоканал для своих клиентов в Мурманске, рассчитан на 6 сотрудников, которые будут обрабатывать запросы граждан, пришедших на приём. Решение организовать новое помещение было принято не только для быстрого доступа граждан, но и для разгрузки других центров.

Александр Власовских, начальник службы «СБЫТ» ГОУП «Мурманскводоканал»: «У нас достаточно большое количество потребителей приходят с вопросами по расчётам и существующие места приёма не обеспечивают достаточно полное их удовлетворение всех потребностей. Соответственно, поэтому мы открыли дополнительный офис».

Артём Кузьмин, начальник отдела по связям с общественностью ГОУП «Мурманскводоканал»: «В чём самое главное преимущество этого офиса? В том, что теперь он ещё работает и в выходные дни. Люди, которые не могут в рабочее время прийти на приём в остальные наши офисы, которые открыты в Ленинском районе, Первомайском и Октябрьском, могут обратиться в офис на улице Полярной Дивизии, дом №6 и получить здесь все консультации от наших специалистов».

Новый офис расположился в удобном месте - на улице Полярной Дивизии, 6. Здесь хорошая транспортная доступность - неподалеку находятся остановки, есть и  просторная парковка для автомобилей.

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