В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Открывали конкурс педагогического мастерства «Учитель города Мурманска 2023» символично в впервой школе города, которая первого сентября распахнула свои двери для учеников после большой реконструкции. Тогда многие участники, а их в конкурсе 32, говорили о нём не как о соревновании, а как об испытании самого себя.
Андрей Рассказов, учитель истории, обществознания, английского языка: «Я периодически участвую в данных мероприятиях. Это очень полезно, я считаю, для учителя. Это огромный опыт, это позитивные эмоции, это новые веяния, это очень интересно и здорово. Полученный опыт мы можем с успехом применять в повседневной работе на уроках»
Интересным и необычным был набор заданий. Помимо традиционных конкурсных испытаний «Урок», «Самоанализ урока» и «Разговор со школьниками» учителя написали «Педагогический диктант». Для этого участникам нужно было создать рукописный авторский текст, содержащий решения педагогических задач. Ну, а финалистам нужно было продемонстрировать ещё и ораторское мастерство, ответив на самый широкий круг вопросов учеников.
Награждают отличившихся учителей в профессиональный праздник. А площадкой для церемонии была выбрана сцена Детской театральной школы.
Что касается абсолютного победителя, то им стал Вячеслав Петров, учитель информатики Кадетской школы города Мурманска.
Вячеслав Петров, учитель информатики Кадетской школы города Мурманска: «От этого конкурса у меня много впечатлений. Они дал мне многое».
Соревновались учителя в двух номинациях: «Педагогический дебют» и «Педагогический поиск». В каждой свой лидер.
Призёром конкурса «Педагогический дебют» стала Алина Минкина, учитель английского языка гимназии №7. Победителю вручили премию в размере 200 тысяч рублей, призёрам - по 100 тысяч рублей.
А Вячеслав Петров получил право участвовать в региональном этапе профессионального конкурса.
Комментарии
От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Александровича Петрова с победой в конкурсе педагогического мастерства «Учитель города Мурманска 2023»!
Слава нашему Славе! Виват, Слава! Ура!
Благодаря помощи и поддержке администрации города-героя, Комитета по образованию администрации города Мурманска, админирации школы в лице директора и его замов, педагогического коллектива и, конечно же, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ и ТАЛАНТЛИВЫХ учащихся Кадетской школы Вячеслав Александрович ПОБЕДИЛ.
Хочу добавить также, что в МБОУ КШМ ведется большая воспитательная работа под руководством заместителя директора по ВР Юлии Геннадьевны Бурак (Смирновой) и руководством классных руководителей. Мы воспитываем истинных патриотов России-страдалицы, земли Кольской, ведущей сегодня трудную борьбу с коллективным, загнивающим и разлагающимся Западом (тьфу на него еще раз!). Своими телеперадачами Владимир Рудольфович и Маргарита Симоновна оказывает пед. колллективу НЕОЦЕНИМУЮ помощь в воспитательной работе с обучающимися!
В нашей школе углубленно изучаются учебные дисциплины (а какие имеено - это Вам расскажет Лариса Викторовна Шматкова, заместитель директора по УВР!). Ведь будущему офицеру ВС РФ для борьбы с супостатом, врагами Отчизны необходимо углубленное изучение учебных предметов. Мы участвуем в различных мероприятиях. И так мы ПОБЕЖДАЕМ!
С уважением, Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора по воспитанию МБОУ КШМ. Наша семейка РУЛИТ в КШМ! Да!