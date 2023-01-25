В областном центре подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель»

За правонарушение им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

За несколько дней автоинспекторы проверили более 300 автолюбителей, в отношении четырех были составлены административные протоколы за езду в нетрезвом виде. Два водителя отказались от прохождения освидетельствования на месте.

За правонарушение им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.