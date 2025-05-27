В областном центре после зимы усиленными темпами наводят порядок

Первоочередная задача - очистить улицы от смёта. Всего с начала весенней уборки вывезено 2115 кубометров песка. Городские службы приводят в порядок и парки.

Сегодня работа, например, кипела в сквере Пограничников Арктики.

На сегодняшний день силами учреждения «Мурманские городские парки и скверы» обслуживается 86 скверов, зелёных зон и других территорий. Регулярно проводится механизированная и ручная уборка, включая прочесывание газонов с очистку от песка, мусора и прошлогодней листвы, окрашивание скамеек.

Дмитрий Сирица, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы»: «Все территории города Мурманска, которые у нас на обслуживании, согласно графика приводятся в порядок после зимы».

В этот раз сотрудники организации работали в сквере Пограничников Арктики. Это популярное место отдыха среди жителей областного центра.

Дмитрий Сирица, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы»: «Мы до конца мая планируем завершить основные объекты в центре и в начале июня закрыть весеннюю подготовку объектов к летнему периоду».

Сквер привели в порядок в преддверии Дня пограничника. Праздник здесь состоится 28 мая с 15 до 17 часов. Посетителей ждёт торжественный митинг, выставка вооружения и техники, выступление кинологов со служебными собаками, интерактивные площадки и концерт.