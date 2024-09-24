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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.24 19:30

В областном центре продолжается рассмотрение дела бывшего директора единственного частного детского сада в Мурманске

Ирину Ушинскую подозревают в мошенничестве. Но в ситуации есть нестыковки.

Напомним, с конца прошлого года в Мурманске проходят судебные заседания по делу Ирины Ушинской. Бывшего директора частного мурманского детского сада «Счастье», обвиняют в хищении около двух миллионов рублей, выделенных из бюджета в качестве поддержки учреждения в 2020-ом и 2021 году.

По версии следствия, при получении этой субсидии директор представила недостоверные сведения, что позволило ей получить больше средств, чем положено. Следствие рассматривает период строгих ковидных ограничений, когда большинство граждан, включая детей, находились дома.

Ирина Ушинская, бывший директор детского сада: «Даже в ковидные времена ежемесячные траты учреждения превышали сумму субсидии. Мы гораздо больше тратили на то, чтобы сохранить этот садик. В частности, чтобы дети после ковида могли вернуться в те условиях, из которых они уходили».

Сегодня в суде рассматриваются доказательства невиновности Ушинской. У стороны защиты дебют: адвокат Ирины Альфредовны пригласил экспертов. Их заключения будут приобщены к рассматриваемому делу.

Мария Чернявская, приглашенный специалист по делу со стороны защиты: «По данному делу могу лишь сообщить, что со стороны специалиста нами не выявлено никаких нарушений со стороны ООО «Счастье». Выявленные нами факты свидетельствуют о том, что все денежные средства тратились на основную деятельность организации, то есть, непосредственно на осуществление образовательной деятельности».

Рузаль Муритов, адвокат Ирины Ушинской: «Суть этих доказательств следующая: специалист в области исследования экономических документов представила своё суждение, из которого следует, что моя доверительница ни копейки не присвоила себе».

Редакция телекомпании «Арктик-ТВ» продолжит следить за развитием событий.

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