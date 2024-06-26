В областном центре продолжаются ремонты дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Всего в рамках дорожной кампании в этом году запланировано обновление 27 участков улично-дорожной сети во всех округах Мурманска.

Активные дорожные работы продолжаются на 10 объектах. На улицах Подстаницкого, Декабристов, Орликовой и Папанина все подготовительные этапы завершены.

Подрядная организация начала работы по демонтажу бортовых камней и фрезерованию старого покрытия проезжих частей. В переулке Водопроводный и проезде Михаила Ивченко продолжаются работы по устройству тротуаров и замены бортовых камней. На Нижне-Ростинском шоссе (от улицы Невского до улицы Нахимова) началась укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. В высокой степени готовности объекты на улицах Полярный Круг, Фестивальная и Гвардейская.