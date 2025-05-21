В областном центре проходят Мурманские областные соревнования по лёгкой атлетике среди людей, имеющих проблемы со здоровьем

В Легкоатлетическом манеже проходят соревнования по спорту глухих, с поражением опорно-двигательного аппарата и людей с интеллектуальными нарушениями. По завершению соревнований будет собрана команда, которая будет представлять Мурманскую область на Первенстве России.

Множество завоеванных медалей и призовые места стали мотивацией для Александра Кузнецова не бросать лёгкую атлетику, которая в начале спортивного пути молодому человеку не очень-то и нравилась. Но, тем не мнее, межу футболом и бегом - такими разными дисциплинами он выбрал более индивидуальную.

Александр Кузнецов, спортсмен: «Я съездил с ребятами в гости, мы там поиграли в футбол, у нас была возможность пойти на футбол от колледжа. Я приехал и сказал, что я не хочу заниматься. Мне сказали: «Ты подумай, если не хочешь, потом придёшь и скажешь». Я подумал. Футбол - это и всё-таки командная игра, не только от тебя всё зависит, а от ребят других, а в лёгкой атлетике, в основном, ты отвечаешь за результат сам».

Таких ответственных спортсменов, выступающих на Мурманских областных соревнованиях по лёгкой атлетике среди людей, имеющих проблемы со здоровьем, 53. Все они претендуют на место в сборной региона, которая будет защищать Кольское Заполярье на Первенстве России. Но одного желания недостаточно.

Климент Лабенский, председатель региональной общественной организации «Спорт с поражением опорно-двигательного аппарата»: «Любому человеку, наверное, сложно преодолевать какие-то препятствия, ну, а тем более, таким ребятам, которые сегодня будут участвовать. Конечно, это большая работа именно тренеров, именно коллективов спортивных школ, где ребята занимаются, тренируются, которые сегодня-завтра мы увидим, что на самом деле у этих ребят достаточно большая энергия преодолевания самого себя, дистанции. Поэтому гордимся, что у нас есть такие ребята».

Соревнования для людей с нарушениями слуха, с поражением опорно-двигательного аппарата и людей с интеллектуальными нарушениями продлятся в Мурманском манеже несколько дней.