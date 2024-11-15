В областном центре прошёл второй Мурманский форум СО НКО «Голос НКО»

Мероприятие стало важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, а также тенденций в области предпринимательской деятельности некоммерческих организаций.

Первый Мурманский форум «Голос НКО» состоялся в 2022 году. Тогда он собрал 150 человек. Форум, стартовавший сегодня, объединил уже более 200 участников из 16 муниципалитетов региона.

Светлана Маковецкая, директор Центра «ГРАНИ»: «Мне кажется, что тематика этого форума уловила самый главный нерв. Впервые некоммерческие организации обсуждают себя не как объект поддержки, а как активный субъект изменений жизни в Арктике. И особенно в Мурманской области».

В качестве спикеров на форуме выступили эксперты регионального и федерального уровней из Москвы, Перми, Ярославля, Архангельска, Новосибирска, Владивостока и Мурманска. А главной целью мероприятия стало создание площадки для диалога социально ориентированных некоммерческих организаций, государственных структур и бизнес-сообществ.

Организаторы уверены в том, что в процессе такого диалога обязательно родятся новые системные решения, найдутся надёжные инструменты поддержки.