В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»

Этот вид спорта активно набирает популярность в Мурманской области. Освоить его несложно, а сам процесс затягивает.

Первый корт для падела в Мурманске появился 10 лет назад. За это время данный вид спорта привлёк внимание нескольких сотен северян. Вход в игру открыт для каждого – не обязательно иметь отличную физическую подготовку и соответствовать определенным параметрам, главное, желание. Падел – командная ракетная игра, которая сочетает элементы тенниса и сквоша. Однако, в отличие от них, этот вид спорта намного легче. В соревновании участвуют две команды, в каждой – по паре игроков.

Анастасия Гулянина, президент регионального отделения Мурманской области Федерации падела России: «Если мы с вами возьмём вашу команду - операторов, меня - выйдем на корт, то поверьте, через час мы все будем так или иначе играть, у нас что-то будет получаться независимо от физической формы».

В турнир подали заявки около ста человек. Кроме наших земляков на корт выходят спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга. К слову, некоторые из них начинали свой путь в столице Заполярья.

Георгий Ляпин, участник турнира: «Меня привела сюда мама на новогодних праздниках. Тут был тренер Кристиан из Испании, который заразил меня этим видом спорта, поэтому я остался, связал с ним жизнь. Я тренирую, живу в Москве, приезжаю на все локальные турниры для того, чтобы поддержать местный уровень падела».

Продумать тактику и договориться с напарником – залог успешной игры. И команда Зои Подлубной с этой задачей справилась.

Общество падела в Мурманске – одна большая семья, в которую с радостью принимают желающих овладеть навыками игры. Здесь можно не только стать профессиональным спортсменом, но и обзавестись новыми друзьями.