В областном центре проверяют состояние дорог, отремонтированных в прошлых сезонах

Эта работа проводится и в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Всего специалистам предстоит обследовать 127 участков, уже завершена проверка состояния 89% объектов.

По результатам обследований, проходивших ранее, в адрес подрядных организаций направлены требования об устранении дефектов. Самый острый вопрос, который волнует абсолютно всех мурманчан, это состояние автомобильной дороги на улице Подгорной.

Как только наступят благоприятные погодные условия, подрядчик полностью демонтирует верхний слой асфальтобетонного покрытия и уложит его заново.

Напомним, что по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, до 1 мая необходимо провести инвентаризацию всех дорог в муниципалитетах, а также региональных и федеральных трасс по каждому проблемному участку. До 20 июня в рамках гарантийных обязательств и за счёт подрядчиков – обеспечить устранение всех выявленных дефектов дорожного покрытия.

Основные проблемные точки нужно привести в порядок до 1 июня. В рамках дорожной кампании этого года отремонтируют 139 объектов по всему региону: 20 из них по национальному проекту, 73 – по плану «На Севере – жить!», 46 – по программе реновации ЗАТО.