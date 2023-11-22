В областном центре служебный пёс по кличке Ярл помог полицейским раскрыть очередное преступление

В дежурную часть полиции Мурманска поступило сообщение о том, что неизвестные разбили стекло и проникли внутрь одного из магазинов в Октябрьском округе, похитили алкогольную продукцию.

Сумма ущерба составила несколько десятков тысяч рублей. На месте преступления решено было использовать служебную собаку.

Пёс по кличке Ярл сразу взял след и направился в сторону улицы Полухина. Пройдя несколько дворов, овчарка привела кинолога к мужчине, который был задержан и доставлен в отдел полиции.

Экспертом было установлено совпадение отпечатков пальцев задержанного с изъятыми образцами с места преступления. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили и задержали соучастника подозреваемого.

Разбить окно и похитить из магазина спиртное их побудило желание продолжить застолье. Похищенное нарушители правопорядка отнесли в квартиру общего знакомого, откуда полицейскими была изъята часть товара.

Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что служебный пёс Ярл не в первый раз помогает раскрывать преступления. Ранее он привёл полицейских к квартире злоумышленника, совершившего тяжкое преступление против личности, а также помог раскрыть кражу имущества из автомобиля.