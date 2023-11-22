В областном центре служебный пёс по кличке Ярл помог полицейским раскрыть очередное преступление
Сумма ущерба составила несколько десятков тысяч рублей. На месте преступления решено было использовать служебную собаку.
Пёс по кличке Ярл сразу взял след и направился в сторону улицы Полухина. Пройдя несколько дворов, овчарка привела кинолога к мужчине, который был задержан и доставлен в отдел полиции.
Экспертом было установлено совпадение отпечатков пальцев задержанного с изъятыми образцами с места преступления. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили и задержали соучастника подозреваемого.
Разбить окно и похитить из магазина спиртное их побудило желание продолжить застолье. Похищенное нарушители правопорядка отнесли в квартиру общего знакомого, откуда полицейскими была изъята часть товара.
Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.
Стоит отметить, что служебный пёс Ярл не в первый раз помогает раскрывать преступления. Ранее он привёл полицейских к квартире злоумышленника, совершившего тяжкое преступление против личности, а также помог раскрыть кражу имущества из автомобиля.