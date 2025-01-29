В областном центре состоялось расширенное заседание коллегии УМВД России по Мурманской области

Участники заседания подвели итоги работы ведомства в прошлом году.

Всего в прошлом году на территории области было зарегистрировано более 12 тысяч преступлений и происшествий. Сотрудники полиции активно занимались раскрытием и расследованием дел, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, доля которых составила 45,5% от общего числа. Специализированные подразделения раскрыли порядка 700 таких деяний.

Наибольшей эффективности удалось достичь в раскрытии убийств – 97%, причинении тяжкого вреда здоровью – 98%, угонах транспортных средств – 93%.

Полиция Мурманской области активно взаимодействует с другими правоохранительными органами в вопросах, связанных с миграционной ситуацией, что позволяет поддерживать стабильную обстановку.

В 2024 прекращена деятельность 6 интернет-магазинов, осуществляющих сбыт запрещенных веществ, выявлено 1120 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято из незаконного оборота более 26 килограммов таких препаратов.