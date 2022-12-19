День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.12.22 19:30
В областном центре состоялось заседание Совета муниципальных образований Мурманской области
Глава региона поблагодарил коллег за работу, которая велась во всех муниципалитетах. Он отметил, что главная задача — повышать уровень комфорта жизнеобеспечения северян. И в следующем году нужно трансформировать коммуникацию, чтобы каждый вопрос северян был решён.
Андрей Чибис так же поблагодарил участников Совета за поддержку мобилизованных и участников спецоперации. Он отметил, что сейчас муниципальные органы власти должны сконцентрироваться на оказании помощи семьям, которые ждут возвращения родственников домой.
В конце встречи губернатор вручил почетные грамоты и благодарственные письма.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Время, в которое мы сейчас живём, непростое и оно требует от нас ещё большей эффективности и концентрации, чем один-три года ранее. Это очень важно».
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