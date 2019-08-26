В областном центре состоялся праздник «Последнее воскресенье лета»

Мурманчане пели и танцевали. Также все желающие могли помочь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

В последнее воскресенье лета мурманчане не грустили, а собрались в сквере на Ленинградской улице на городской праздник. Событие было организовано в рамках фестиваля «Комфортная городская среда».

«Активная жизненная позиция наших мурманчан всегда удивляет, - говорит Наталия Телибаева, депутат Совета депутатов города Мурманска. - На праздники приходят, как обычно, семьями, потому что организовано всё так, что любой по возрасту человек может найти себе какое-то развлечение, много интерактивных площадок. Молодые могут потанцевать, кто-то может пойти позаниматься йогой».

На сцене выступили молодые и талантливые заполярные артисты, которые исполнили для гостей как хиты отечественных звезд эстрады, так и песни собственного сочинения. А дети могли поиграть в шашки, порисовать мелками, пострелять птичками энгри бердс.

На празднике работала благотворительная ярмарка и викторина. В сквере также установили пластиковые прозрачные боксы для сбора пожертвований «Добрые сердца».

«Благотворительные средства, которые были собраны за всё время акции, это более 15 миллионов рублей, - говорит Татьяна Елпанова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Уже 190 человек получили адресную помощь - непосредственно для тех деток, которые нуждаются в длительном и дорогостоящем лечении».

Информацию о «движении» собранных средств можно найти на официальном сайте администрации города в разделе «Полезная информация». Ежемесячный отчёт также публикуется в газете «Вечерний Мурманск».