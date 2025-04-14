В областном центре состоялся традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти первого тренера сборной команды города Мурманска Сергея Окуличева
Алексей Кончаков, участник турнира: «Первый раз пришёл на тренировку, понравилось, а дальше уже само поехало. Цель на сегодня – занять первое место».
За золотой медалью на традиционный турнир по греко-римской борьбе пришёл и Ибрагим Керимов. Юноша уверен, что этот спорт не просто тренирует силу и дисциплину, но и учит добиваться своих целей за пределами зала.
Ибрагим Керимов, участник турнира: «Борьба даёт многое. На тренировке ты приходишь, отрабатываешь приёмы, узнаешь друзей, познаешь общение. Получаешь важный опыт как в жизни, так и в спорте».
– Какая у тебя спортивная мечта?
– Стать чемпионом мира и олимпийским чемпионом, а сегодня пришёл занять первое место и порадовать маму и папу.
Поддерживал борцов на турнире Пётр Молоков. Петр Васильевич многократный победителем Всесоюзных соревнований и за время своей работы подготовил плеяду мастеров спорта России.
Пётр Молоков, старший тренер Детской спортивной школы г. Оленегорска: «Я скажу, что лучше борьбы нет спорта. Это быстрота мышления, физические и умственные качества, подвижность, ловкость, хитрость».
Интерес к борьбе в регионе ежегодно растёт. Показать мастерство в этот раз решили более 120 спортсменов со всей Мурманской области.
Николай Костоглод, главный судья соревнований: «Участвуют сильнейшие борцы Мурманской области. Эти соревнования также являются дополнительным просмотром ребят для отбора на дальнейшие соревнования и формирования команд».
Андрей Горельцев, президент Федерации спортивной борьбы города, мастер спорта СССР по классической борьбе: «Школа борьбы в Мурманске формировалась десятилетиями… Это будущая элита российской борьбы».
Напомним, что этот турнир ещё и дань памяти первому тренеру сборной команды города Мурманска по греко-римской борьбе Сергею Окуличеву.