В областном центре состоялся традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти первого тренера сборной команды города Мурманска Сергея Окуличева

Алексей Кончаков пришёл на свою первую тренировку в 5 лет. Сейчас парень регулярно занимает призовые места и уже завоевал первый спортивный разряд.

Алексей Кончаков, участник турнира: «Первый раз пришёл на тренировку, понравилось, а дальше уже само поехало. Цель на сегодня – занять первое место».

За золотой медалью на традиционный турнир по греко-римской борьбе пришёл и Ибрагим Керимов. Юноша уверен, что этот спорт не просто тренирует силу и дисциплину, но и учит добиваться своих целей за пределами зала.

Ибрагим Керимов, участник турнира: «Борьба даёт многое. На тренировке ты приходишь, отрабатываешь приёмы, узнаешь друзей, познаешь общение. Получаешь важный опыт как в жизни, так и в спорте».

– Какая у тебя спортивная мечта?

– Стать чемпионом мира и олимпийским чемпионом, а сегодня пришёл занять первое место и порадовать маму и папу.

Поддерживал борцов на турнире Пётр Молоков. Петр Васильевич многократный победителем Всесоюзных соревнований и за время своей работы подготовил плеяду мастеров спорта России.

Пётр Молоков, старший тренер Детской спортивной школы г. Оленегорска: «Я скажу, что лучше борьбы нет спорта. Это быстрота мышления, физические и умственные качества, подвижность, ловкость, хитрость».

Интерес к борьбе в регионе ежегодно растёт. Показать мастерство в этот раз решили более 120 спортсменов со всей Мурманской области.

Николай Костоглод, главный судья соревнований: «Участвуют сильнейшие борцы Мурманской области. Эти соревнования также являются дополнительным просмотром ребят для отбора на дальнейшие соревнования и формирования команд».

Андрей Горельцев, президент Федерации спортивной борьбы города, мастер спорта СССР по классической борьбе: «Школа борьбы в Мурманске формировалась десятилетиями… Это будущая элита российской борьбы».

Напомним, что этот турнир ещё и дань памяти первому тренеру сборной команды города Мурманска по греко-римской борьбе Сергею Окуличеву.