В областном центре сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении серии краж из продуктовых супермаркетов

Им оказался 22-летний безработный житель столицы Заполярья, ранее судимый за совершение имущественных преступлений.

Правоохранителями была установлена причастность молодого человека к нескольким эпизодам преступной деятельности. В том числе около месяца назад он, взяв с витрины более 40 плиток шоколада различных марок, спрятал их под куртку и незаметно покинул торговую точку.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.