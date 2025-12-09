В областном центре сотрудники ГАИ вновь проверяют общественный транспорт на безопасность

Массовый досмотр общественного транспорта провели в центре Мурманска. Сотрудники ГАИ проверяли у перевозчиков техническое состояние автомобилей, наличие и соответствие необходимых документов и, конечно, соблюдение водителями правил дорожного движения.

Алексей Литвинюк, государственный инспектор отдела ГАИ по г. Мурманску: «Эти мероприятия направлены на снижение аварийности в городе, на выявление технических неисправностей в автобусах. Проверяем только автобусы, ну, и маршрутные транспортные средства, такси».

Такие проверки общественного транспорта проводят регулярно как в городах области, так и в столице региона.

Как отмечают стражи порядка на дорогах, в настоящее время обстановка и статистика с транспортом в городе не отличается от прошлогодней.

Алексей Литвинюк, государственный инспектор отдела ГАИ по г. Мурманску: «За десять месяцев было проверено минимум 305 автобусов только в Мурманске, в области – больше. Были выявлены некоторые нарушения. В основном, это технические неисправности, либо управление с нарушением режима труда и отдыха водителей».

Такие рейды необходимы, чтобы транспортные организации следили за своей техникой внимательно, вовремя исправляли поломки, а водители на смену выходили всегда отдохнувшими.