В областном Центре специализированных видов медицинской помощи открылся «Полуостров здоровья»

«Полуостров здоровья» – уникальная площадка для раннего выявления факторов риска развития жизнеугрожающих заболеваний. Теперь северяне с помощью современного оборудования могут самостоятельно пройти экспресс-диагностику здоровья.

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи: «Ожидая приёма у врача или иной процедуры, любой наш житель абсолютно бесплатно может быстро, как вы это сами сейчас убедились, узнать своё артериальное давление, внутриглазное давление, мониторировать ЭКГ, узнать о составе своего тела. Это очень интересно для лиц женского пола».

Для того чтобы пройти обследование, необходимо лишь нажать на кнопку вызова персонала. Администратор внесёт данные в карту здоровья, а медработник поможет с тестированием.

Елена Шульга, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики Министерства здравоохранения Мурманской области: «Здесь будет присутствовать человек, который будет помогать пациенту выполнить ЭКГ, провести автоматическое измерение артериального давления, так как пациент сам себе глазное давление не померит».

После прохождения обследования формируется заключение, которому даёт оценку искусственный интеллект, затем его обязательно проверяет специалист. Результаты в виде отчёта можно получить как на электронную почту, так и на руки. Также при желании пациента их может получить лечащий врач, который при выявлении отклонений от нормы назначит диспансеризацию или начнёт лечение.

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи: «Самое главное, на сегодняшний день медицина к этому стремится. Это перовое, чтобы не лечить какое-то заболевание, а это очень дорого, очень тяжело для пациента, а предупредить его. Как раз «Полуостров здоровья» позволяет это сделать».

Идея создания «Полуострова здоровья» возникла всего полтора месяца назад. А теперь каждый желающий может воспользоваться его услугами. Если опыт зарекомендует себя, такие инновационные площадки могут появятся и в других медучреждениях Мурманской области.