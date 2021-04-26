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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.04.21 19:30

В областном центре стартовал региональный конкурс «Учитель года»

 В этом году за звание лучших поборются 16 педагогов со всей области.

Традиционные для Мурманских учителей конкурсы профессионального мастерства проходят уже много лет. С каждым годом в таких соревнованиях становится всё больше интересных номинаций, да и педагоги проявляют к ним немалый интерес. Несмотря на то, что призовых мест не так много, проигравших не будет - ведь все участники получат ценные знания и опыт, отмечают организаторы.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Будут различные конкурсные испытания, в отличие от предыдущего года, когда мы были вынуждены проводить конкурс в онлайн-формате, в этом году в традиционном для нас формате пройдут как методические мастерские, так и уроки, классные часы и финальным, завершающим этапом».

Александр Човелидзе участвует в региональном этапе конкурсе «Учитель года» уже не в первый раз. Он уверен, что хороший педагог должен постоянно находиться в процессе обучения, искать новые методики преподавания и обмениваться опытом.

Александр Човелидзе, участник регионального этапа конкурса «Учитель года»: «Буквально в прошлом году я принял решение ещё раз поучаствовать в этом конкурсе и заразиться снова этой идеей, поэтому считаю, что конкурсы, конечно, неотъемлемая часть педагогического процесса. Как в спорте: как можно достигать каких-либо результатов не соревнуясь, не показывая своё мастерство, не наблюдая за мастерством других преподавателей? Это классно, это полезно, это нужно!».

В течение трёх дней участники будут делиться педагогическими находками и идеями в воспитании детей, а также проведут открытые уроки, классные часы и побывают на мастер-классах.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «Это замечательный праздник! В первую очередь, это даже не конкуренция, не соревнования. Для меня, например, конкурс «Учитель года» - это большой педагогический совет, когда педагоги обмениваются опытом, показывают своё мастерство, делятся впечатлениями, становятся единой, большой профессиональной командой педагогического общества Мурманской области».

Лидеры соревнований представят нашу область на всероссийском конкурсе «Учитель года».

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