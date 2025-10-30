Жители Мурманской области присоединяются к акции «Большой этнографический диктант»В перечень памятных дат нашего региона включён День судоремонтника Мурманской области
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.10.25 19:30

В областном центре стартовала двухдневная Всероссийская научно-практическая конференция

Она посвящена вопросам здоровья людей в условиях Арктики.

В работе форума по актуальным вопросам медицины в Арктике принимают участие ведущие врачи, учёные и специалисты из Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Их главная задача – обменяться опытом и обсудить вызовы, с которыми сталкивается здравоохранение в суровых условиях Крайнего Севера.

Людмила Мишанина, директор Медико-биологического института МАУ: «Конференция будет проходить два дня».

В первый день врачи обсуждали вопросы помощи пациентам с болезнями суставов, кишечника, с нарушениями ритма сердца и серьёзными проблемами кровообращения в ногах.

Алёна Кирсанова, заместитель проректора по образовательной деятельности МАУ: «Это несомненно новый опыт, новые знания, вывод на всероссийский уровень для МАУ».

Участники мероприятия обсуждали и вопрос борьбы с опасными инфекциями, которые чаще всего встречаются в нашем регионе. Это менингит и туберкулез. Также специалисты выясняли, почему некоторые бактерии перестают реагировать на антибиотики, что с этим делать.

С докладами выступали и студенты-медики, например, Марианна Катышева и Валерия Ефимова, студентки Медико-биологического института МАУ.

Одной из интересных тем для дискуссий второго дня конференции станет обсуждение роли искусственного интеллекта в рентген-исследованиях.

