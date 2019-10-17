В областном центре стартовали научные чтения «Арктический фронт в годы Великой Отечественной войны»

Выступить с докладами приехали учёные-исследователи из разных регионов страны.

«Я расскажу, в каких физико-географических условиях происходили действия этой операции, как командование армии и флота испытывало эти условия, кто и как конкретно выполнял работы по оценке и учёту этих условий, какое это оказало влияние, - рассказывает Владимир Прямицин, кандидат военных наук, заместитель начальника отдела института военной истории военной академии генерального штаба ВС РФ. – А влияние было существенным, на мой взгляд».

Научные чтения в Мурманске организуют уже в третий раз. Участники конференции говорят, что в истории Петсамо-Киркинесской операции ещё много «белых пятен» и тем для исследований. Так, сотрудница военно-медицинского музея выбрала для доклада тему медицинской помощи американским гражданам-участникам Северных морских конвоев.

«Лечили американских граждан приблизительно на том же уровне, как и советских, отношение было ко всем одинаковое, в некоторых случаях даже лучше, - рассказывает Анастасия Смирнова, сотрудница военно-медицинского музея г. Санкт-Петербурга. - Приглашали специальных хирургов, стоматологов и других специалистов для оказания помощи».

Участники конференции - исследователи, научные сотрудники музеев, библиотек, вузов и академий. Эти люди знают, что такое кропотливая работа с архивами, книгами и трудами и бессонные ночи. В такой работе, порой непонятной обычному человеку, люди науки находят удовольствие.

«Формат мурманских научных чтений себя оправдывает, - считает Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея. - Можно видеть, что у нас большое количество новых участников, каждый год к нам присоединяются, география расширяется. В этом году я очень рада тому, что у нас присутствуют специалисты из Москвы, и Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Архангельска, естественно города-героя Мурманска и области. Для нас это очень почётно, важно, гордо».