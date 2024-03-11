В областном центре установлен и задержан «похититель игрушек»

Полицейские установили, что неизвестный мужчина вошёл в магазин и стал рассматривать товары, представленные на полках.

Выбрав подходящий момент, когда за его действиями никто не наблюдает, он схватил с полки дорогостоящую куклу и покинул торговый зал без оплаты товара.

В отделе полиции мужчина пояснил, что мысль о хищении первой куклы у него возникла спонтанно. Игрушку он продал и деньги потратил на приобретение алкогольной продукции.

Вскоре злоумышленник решился на повторную кражу, но уже на территории другого торгового центра.

За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.