День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.03.24 19:30
В областном центре установлен и задержан «похититель игрушек»
Полицейские установили, что неизвестный мужчина вошёл в магазин и стал рассматривать товары, представленные на полках.
Выбрав подходящий момент, когда за его действиями никто не наблюдает, он схватил с полки дорогостоящую куклу и покинул торговый зал без оплаты товара.
В отделе полиции мужчина пояснил, что мысль о хищении первой куклы у него возникла спонтанно. Игрушку он продал и деньги потратил на приобретение алкогольной продукции.
Вскоре злоумышленник решился на повторную кражу, но уже на территории другого торгового центра.
За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.
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