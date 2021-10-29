В областном центре установят бюст участнику Великой Отечественной войны, почётному гражданину области и Мурманска Льву Журину

С инициативой о создании мемориального объекта выступил коллектив школы №31, которая уже носит имя Журина.

Установить бюст планируется на территории образовательного учреждения на улице Героев Рыбачьего, 58.

Напомним, в конце сентября в Долине Славы была установлена скульптура журавлей. Ранее планировалось, что рядом будет установлен монумент Льву Журину. Однако было принято решение не ставить там памятник.