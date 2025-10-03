В областном центре в 29-й раз подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска»

Учить новому маленьких почемучек не так-то просто, однако, истинные педагоги с этим справляются. Сегодня в Мурманской детской театральной школе чествовали профессионалов, которые виртуозно передают свои знания и любовь к профессии.

Софья Мясникова, педагог-организатор Мурманского международного лицея: «Учитель – профессия дальнего действия, главная на Земле. Учитель – это тот человек, который даёт будущее другим профессиям, даёт старт для ребят, поэтому очень важно помнить о тех, кто направляет ребят в будущую жизнь».

Татьяна Шовская, директор Мурманского политехнического лицея: «От того, как у нас будет построен образовательный процесс, что мы будем вкладывать в души и головы наших учеников, зависит будущее нашей страны, нашего общества. Я думаю, что пришло время, когда к профессии учителя очень внимательно относятся, меняется отношение, исчезает потребительское отношение к учительской должности, а появляется то уважение, которое эта профессия заслуживает».

Благодаря усердию и труду педагогов в Мурманске ежегодно растёт количество 100-бальников. Только в 2025 году в столице Заполярья их насчитывается 12, один ученик из них набрал высший балл по нескольким предметам. Мурманск вошёл в топ-25 субъектов по качеству образования.

Иван Лебедев, врип главы города Мурманска: «Хочу выразить слова благодарности за то, что вы делаете, за то, что вы работаете с нашими юными мурманчанами, и не просто работаете, а даёте прекраснейшие результаты, вкладываете всю душу в наше подрастающее поколение. Не побоюсь этого сказать, что вы у нас самые лучшие. Продолжайте! А мы будем стараться только помогать».

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы стараемся создавать условия для того, чтобы вам было комфортно работать, а нашим ученикам - хотелось приходить в школу. У нас есть программа «Арктическая школа» и в городе-герое 90 пространств по ней уже преобразовано. И 16 только в этом году. Мы в этом году открыли Губернаторский лицей, сегодня в нём тоже проходило торжественное мероприятие. В четырёх школах города-героя в этом году завершён капитальный ремонт, отремонтировали два детских сада».

В конкурсе «Учитель города – 2025» приняли участие 27 педагогов из 17 учреждений. Они сражались за звание лучшего в двух номинациях «Педагогический поиск» и «Педагогический дебют». Большинство дебютантов – это участники муниципального проекта «Педагогические надежды».

Напомним, первые профессиональные соревнования педагогов состоялись в 1996 году.