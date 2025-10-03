В Мурманске открылись праздничные торговые ряды в честь 109-летия городаМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.25 19:30

В областном центре в 29-й раз подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска»

Учить новому маленьких почемучек не так-то просто, однако, истинные педагоги с этим справляются. Сегодня в Мурманской детской театральной школе чествовали профессионалов, которые виртуозно передают свои знания и любовь к профессии.

Софья Мясникова, педагог-организатор Мурманского международного лицея: «Учитель – профессия дальнего действия, главная на Земле. Учитель – это тот человек, который даёт будущее другим профессиям, даёт старт для ребят, поэтому очень важно помнить о тех, кто направляет ребят в будущую жизнь».

Татьяна Шовская, директор Мурманского политехнического лицея: «От того, как у нас будет построен образовательный процесс, что мы будем вкладывать в души и головы наших учеников, зависит будущее нашей страны, нашего общества. Я думаю, что пришло время, когда к профессии учителя очень внимательно относятся, меняется отношение, исчезает потребительское отношение к учительской должности, а появляется то уважение, которое эта профессия заслуживает».

Благодаря усердию и труду педагогов в Мурманске ежегодно растёт количество 100-бальников. Только в 2025 году в столице Заполярья их насчитывается 12, один ученик из них набрал высший балл по нескольким предметам. Мурманск вошёл в топ-25 субъектов по качеству образования.

Иван Лебедев, врип главы города Мурманска: «Хочу выразить слова благодарности за то, что вы делаете, за то, что вы работаете с нашими юными мурманчанами, и не просто работаете, а даёте прекраснейшие результаты, вкладываете всю душу в наше подрастающее поколение. Не побоюсь этого сказать, что вы у нас самые лучшие. Продолжайте! А мы будем стараться только помогать».

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы стараемся создавать условия для того, чтобы вам было комфортно работать, а нашим ученикам - хотелось приходить в школу. У нас есть программа «Арктическая школа» и в городе-герое 90 пространств по ней уже преобразовано. И 16 только в этом году. Мы в этом году открыли Губернаторский лицей, сегодня в нём тоже проходило торжественное мероприятие. В четырёх школах города-героя в этом году завершён капитальный ремонт, отремонтировали два детских сада».

В конкурсе «Учитель города – 2025» приняли участие 27 педагогов из 17 учреждений. Они сражались за звание лучшего в двух номинациях «Педагогический поиск» и «Педагогический дебют». Большинство дебютантов – это участники муниципального проекта «Педагогические надежды».

Напомним, первые профессиональные соревнования педагогов состоялись в 1996 году.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире00:25«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:55Группа «Кино». Концерт в Севкабель Порт, Санкт-Петербург '2021 (16+)02:05«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на хлеб из ржаной муки и хлеб и булочные изделия из пшеничной муки-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 89 копеек, евро поднялся на 71 копейку-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»