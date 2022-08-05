В областном центре в вечернее время постепенно заработает уличное освещение

Полярный день завершился на широте Мурманска ещё 22 июля, ночи становятся тёмными, поэтому в городе постепенно будут включать уличное освещение.

Полярный день завершился на широте Мурманска ещё 22 июля, ночи становятся тёмными, поэтому в городе постепенно будут включать уличное освещение.

Из графика следует, что с 10 по 12 августа фонари начнут включать с 23.20 до 2 ночи, с 13 по 15 августа - с 22.50 до 02.30, а затем время электроосвещения улиц будут увеличивать с каждым днём.