В областном центре задержали подозреваемого в краже мужских наручных часов

Противоправные действия он совершил в специализированном магазине, расположенном в одном из торговых центров Мурманска на проспекте Ленина. Стоимость аксессуара превышает 24 тысячи рублей.

На видеозаписи зафиксировано, что в дневное время в торговую точку пришёл неизвестный мужчина, который продолжительное время изучал ассортимент товаров на витрине.

Когда продавец отвлёкся, подозреваемый взял одну из моделей и незамедлительно покинул место преступления.

В поле зрения правоохранителей попал 50-летний местный житель, имеющий в прошлом судимости за совершение краж. Мужчина в содеянном признался, пояснив, что часы продал, а на вырученные деньги купил алкоголь.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.