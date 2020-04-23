В областном центре задержан любитель бесплатной колбасы и алкоголя

Мужчина подозревается в серии краж из продуктового магазина.

Ревизия в одной из торговых точек Мурманска выявила пропажу колбасных изделий и спиртных напитков. Сотрудники обратились в полицию.

Опрос свидетелей и просмотр записей с камер видеонаблюдения помогли выявить предполагаемого воришку. Он неоднократно приходил в магазин, прятал товары под куртку и, не расплатившись, уходил.

Подозреваемого задержали, им оказался 32-летний ранее неоднократно судимый, безработный местный житель. В кражах мужчина признался.

Общий ущерб для магазина составил около 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 2-х лет лишения свободы.