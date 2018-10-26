В областном центре завершились ежегодные соревнования по стрельбе среди силовиков

В Мурманске в семнадцатый раз завершились ежегодные соревнования по стрельбе среди сотрудников силовых структур. В этом году основной упор был сделан в парную снайперскую работу. Сразиться за звание лучшего в личном и командном зачёте прибыли гости и с Архангельской области.

Соревнования среди снайперов спецподразделений силовых структур каждый год традиционно проводятся поздней осенью. У организаторов турнира есть привило: не переносить мероприятие ни в коем случае. Вот и в этот раз выполнять упреждения пришлось лёжа на первом снегу.

В этом году в соревнованиях приняли участие 15 команд по два человека в каждой. Бойцы выполнили сложнейшие боевые упреждения и подтвердили звание лучшие из лучших. По итогу - самых метких наградили кубками, медалями и памятными грамотами не только за командную работу, но и отметили их личные успехи.

Следующей осенью в Мурманскую область приедет порядка сотни бойцов внутренних дел, которые так же продемонстрируют свои умения.