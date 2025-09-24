В областном центре завершился II Международный фестиваль театров кукол «Полярная сова»

160 участников, более 20 спектаклей от 17 лучших театров России и Беларуси.

В репертуаре были постановки по классике мировой литературы, произведениям современных авторов, легендам и мифам северных народов.

Особое внимание было уделено образовательной и профессиональной программам: ведущие специалисты театрального искусства провели для северян мастер-классы и круглые столы, которые стали площадкой для обмена опытом и творческого диалога.

Фестиваль завершён, однако Луганский академический театр кукол продолжает радовать зрителей в рамках программы «Большие гастроли». Артисты уже представили спектакли в Росляково, в Коле и Мурмашах, впереди – показы на мурманских сценах.