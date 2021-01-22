В областном художественном музее открылась выставка работ лоскутного шитья и вышивки художницы Надежды Маркиной

На экспозиции представлены более 50 работ художницы. Надежда Игнатьевна многие годы создаёт большие и малые полотна из лоскутов. Её первая работа, выполненная полностью вручную, также есть на выставке, и называется «Царь Салтан».

Все полотна надежды Маркиной отличаются яркими насыщенными цветами, которые передают настроение, делятся радостным мировосприятием. Они неоднократно демонстрировались на различных выставках и конкурсах не только в России, но и за рубежом. Экспозиция в областном художественном музее будет работать до 21 февраля.

Надежда Маркина, художник: «Иногда сама ткань подсказывает, какую работу делать. У меня есть работа «Яблочный спас». Я долгие годы собирала ткани с рисунком, чтобы яблоки были. Есть работа, ткань которой лежала почти 20 лет. Там рисунок, разная расцветка, очень долго думала, какую же работу сделать».