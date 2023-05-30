В областном художественном музее состоялась презентация книги мурманского художника Виталия Бубенцова

Виталий Бубенцов, художник: «И сам я путешествовал. И был во многих точках. И ходил в Арктику и на Шпицбергене побывал. И ходил с рыбаками. Всё это вылилось в объёмное представление о нашей прекрасной Кольской земле».

В этих иллюстрациях безошибочно узнается природа Кольского полуострова со всеми его контрастами – буйством красок летом и осенью и монохромом полярных зимних дней. В основу книги «Пейзажная живопись Кольского Севера» за авторством известного мурманского художника Виталия Бубенцова легли работы мастеров XIX-XX веков.

Виталий Бубенцов, художник: «И сам я путешествовал. И был во многих точках. И ходил в Арктику и на Шпицбергене побывал. И ходил с рыбаками. Всё это вылилось в объёмное представление о нашей прекрасной Кольской земле».

В книге представлены работы не только мурманских художников, но и тех, кто ехал на север в поисках вдохновения. Например, Александр Бенуа был в наших широтах в 20-х годах прошлого века. Тем интереснее читателю будет следить за развитием образов и тем, как менялся стиль написания художников разных лет.

Елена Дягилева, вице-губернатор Мурманской области: «В книге, что интересно, собраны произведения авторов, которые хранятся в фондах: художественного музея, краеведческого музея, чем мы собственно можем гордиться, что фонды наших музеев настолько разнообразны».

Издание вскоре пополнит фонды библиотек Мурманской области и станет прекрасным подарком северянам в юбилейный для региона год.