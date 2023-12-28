В областном художественном музее торжественно открыли выставку «Заполярье-2023»

Большой зал художественного музея стал местом демонстрации работ заполярных художников. Здесь представили произведения, выполненные в разные годы, но имеющие большое значение для авторов.

Ежегодно она объединяет живописцев, графиков и мастеров декоративно-прикладного искусства из Мурманской области.

Большой зал художественного музея стал местом демонстрации работ заполярных художников. Здесь представили произведения, выполненные в разные годы, но имеющие большое значение для авторов.

Ирина Костянова, заместитель директора Мурманского областного художественного музея: «Выставка «Заполярье» стала традиционной. Ежегодно мы проводим её в залах художественного музея. И этот проект долгожданный, интересный».

Особенно увлекает то, что картины мэтров и начинающих творцов висят вперемешку - здесь все равны перед искусством.

Мария Михайленко, председатель регионального отделения Союза художников России: «Это действительно всегда большой праздник для художников. Каждый год выставка получается разной и свежей. Открытие её в новогодние праздники – это двойной праздник для нас».

Уникальность экспозиции заключается ещё и в том, что здесь представлена часть произведений, побывавших на зональной выставке «Русский Север», которая проходила в Пскове.

Анатолий Сергиенко, заслуженный художник РФ: «Художник - это не тот, кто копирует природу или соревнуется с фотоаппаратом. Это именно творец. Художник творит то, чего нет».

На выставке «Заполярье-2023» представлены работы десятка мастеров живописи. Экспозиция будет работать в художественном музее до 28 января будущего года.